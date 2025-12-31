ТАСС: новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд

Оно стало одним из самых кратких

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина в этом году продлилось 3 минуты 20 секунд, став одним из самых кратких, подсчитал ТАСС.

Продолжительность варьируется год от года. В прошлом году речь была немногим дольше - 3 минуты 35 секунд. Самым коротким было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло чуть больше 2 минут.

Самым длительным новогоднее обращение Путина было в 2022 году - около 9 минут. Президент тогда выступал не на фоне стен Кремля, как обычно, а из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в окружении участников СВО.

Предыдущие новогодние обращения Путина - в 2021 и 2020 годах - также ставили рекорды продолжительности. Они длились 6 минут 22 секунды и 6 минут соответственно.

Рекорд же по хронометражу новогоднего обращения остается за первым президентом России Борисом Ельциным. 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал больше 10 минут. Путин в 1999 году тоже выступил с небольшим новогодним обращением в только что полученном статусе и.о. президента, и это был единственный раз, когда он записал такую речь, сидя за столом. Со следующего года и до сих пор глава государства всегда стоя поздравляет граждан России с Новым годом.