ТАСС: на правобережье Днепра ВСУ незаконно занимают жилые дома

В этих домах они обустраивают пункты временной дислокации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие незаконно селятся и обустраивают пункты дислокации в домах жителей правого берега Днепра. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"ВСУ не покупают дома у местных, а просто занимают жилье - в интернете подобных случаев описано предостаточно. Особо популярна данная мера на правом берегу Днепра, где практически каждый дом занят ВСУ незаконно и сразу превращается в пункт временной дислокации", - рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье сообщал, что украинские солдаты оборудуют свои пункты временной дислокации в жилых домах в подконтрольном Киеву Херсоне, пытаясь обезопасить себя от ударов российских операторов БПЛА.