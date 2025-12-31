Посольство РФ в Перу на связи с пострадавшей при столкновении поездов россиянкой

В российском диппредставительстве уточнили, что в одном из составов находились двое туристов из России

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 декабря. /ТАСС/. Российское посольство в Перу находится на связи с россиянкой, получившей легкую травму в результате столкновения поездов на маршруте, соединяющем перуанский поселок Ольянтайтамбо и древний город инков Мачу-Пикчу. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"В одном из поездов было двое российских туристов. Одна девушка получила легкие травмы. Ей оказывается медицинская помощь в местной клинике. Посольство России в Перу находится с российской гражданкой на связи", - сказали в посольстве.

Ранее радиостанция RPP опубликовала список туристов, пострадавших при столкновении поездов. Из него следует, что 30-летняя россиянка была доставлена в больницу с предполагаемым переломом ребра. Как сообщает RPP со ссылкой на региональные власти, в общей сложности пострадали более 70 человек.

Столкновение поездов компаний PeruRail и Inka Trail произошло 30 декабря. Машинист одного из них погиб. По предварительным данным, столкновение произошло из-за ошибки одного из машинистов, не дождавшегося прохода встречного поезда.