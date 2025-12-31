По делу о пропаже семьи Усольцевых опросили более 100 свидетелей

Были осмотрены также близлежащие лесные охотничьи избушки

КРАСНОЯРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Более 100 свидетелей, включая родственников, знакомых, туристов с базы отдыха, опрошены по делу о пропаже семьи туристов Усольцевых в горной тайге в Красноярском крае. Об этом ТАСС в интервью к 15-летию СК России сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

28 сентября 2025 года супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски признаны самыми масштабными в регионе.

"Мы опросили уже точно более 100 человек. Кого-то просто допросили, у кого-то осмотрели телефоны. Круг очень широкий и работа проделана большая. Родственники, близкие, те, кто находился на базе, те, кто проезжал мимо этого места, жители поселка Кутурчин. <...> Также были осмотрены близлежащие лесные охотничьи избушки. Следов Усольцевых не было найдено", - рассказала Сырымбетова.

Активные поиски Усольцевых начались 2 октября, после того как Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была найдена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выезжали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего.