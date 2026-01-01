Новый официальный перечень профессий вступил в силу

Всего в списке почти 10 тыс. наименований

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новый общероссийский классификатор профессий и должностей вступил в силу с 1 января. Как подсчитал ТАСС, всего в новом списке - почти 10 тыс. наименований, часть из которых - новые.

Среди профессий и должностей, которые впервые официально упомянуты в классификаторе, - копирайтер и SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, коуч, спа-менеджер и другие.

Таким образом, новый список отражает изменения, произошедшие за последние десятилетия: большое количество новых специальностей касается IT, финансов, мультимедиа, экологии и других сфер, которые либо вовсе отсутствовали ранее, либо претерпели существенные технологические изменения.

Тем не менее, подавляющее большинство профессий и должностей из прежнего перечня сохранились. Основные изменения заключатся в присвоении каждой из них новых цифровых кодов.

О классификаторе

Предыдущий общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов был утвержден еще 1994 году. Последние изменения вносились в него в 2012 году. Новый документ был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и утвержден приказом Росстандарта.

Всего в новом списке - 5 597 профессий рабочих (в алфавитном порядке - от авербандщика до юстировщика оптических приборов) и 4 338 должностей служащих (от агента до юриста).

Классификатор используется для идентификации профессий при применении некоторых льгот, для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, организации их зарплаты и начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и миграции рабочей силы, а также статистического учета и прочих целей.

Как ранее заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, за 30 лет существования предыдущей редакции перечня профессий многие позиции в нем устарели. По его словам, под обновленный перечень будут разработаны новые должностные регламенты и инструкции.