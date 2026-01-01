Врач Борисов предупредил об опасности "вчерашних" блюд с праздничного стола

Эксперт подчеркнул, что при планировании праздничного стола важно учитывать количество гостей и готовить еду на один день

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Употребление оставшихся с праздничного стола блюд может представлять угрозу для здоровья, особенно для беременных, детей, людей с ослабленным иммунитетом с хроническими заболеваниями. Об этом напомнил ТАСС врач общей практики Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Олег Борисов.

"Опасно доедать "вчерашнюю" еду с праздничного стола, если она слишком долго хранилась или ее нельзя подвергнуть термической обработке. Наиболее опасны блюда, которые простояли на праздничном столе в тепле несколько часов, потом их убрали в холодильник, но чаще на балкон, где они продолжают дожидаться своего времени", - сказал он.

Борисов отметил, что в любых готовых блюдах с момента их приготовления происходят окислительные процессы, размножаются микроорганизмы, а их хранение в холодильнике "всего лишь замедляет эти процессы, но не предотвращает".

"Блюдо может "испортиться", но еще не поменять своего вида, вкуса и запаха. Самая опасная проблема "вчерашних" блюд - это размножение микроорганизмов: листерии, кишечной палочки, стафилококка, сальмонелл и плесени. Как следствие - пищевое отравление. В большинстве случаев оно обходится диареей и рвотой, но иногда последствия гораздо серьезнее, особенно для беременных, детей, людей с ослабленным иммунитетом с хроническими заболеваниями", - уточнил врач.

Эксперт подчеркнул, что при планировании праздничного стола важно учитывать количество гостей и готовить еду на один день. Рациональным решением может стать заготовка полуфабрикатов с хранением в замороженном виде, а также приготовление салатов из свежих овощей и фруктов непосредственно перед употреблением.

Врач отметил, что сроки хранения готовых блюд регламентируются СанПиН 2.3.2.1324-03. Например, салаты без заправки допускается хранить в холодильнике при температуре от 2 до 4 градусов не более 18 часов, с майонезом или соусами - от 6 до 12 часов в зависимости от состава. Желированные мясные блюда, включая холодец и заливное, безопасны не более 12 часов, а салаты из маринованных, соленых и квашеных овощей - до 36 часов.