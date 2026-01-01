В ОП России назвали введение новых дорожных знаков необходимостью

Зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов отметил, что "не все водители еще, может быть, понимают, что они означают"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Появление новых дорожных знаков, которые вводятся в России с 1 января, продиктовано необходимостью. Об этом заявил ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

"Новые дорожные знаки не являются избыточными. Сам факт появления этих знаков продиктован необходимостью. Другое дело, что не все водители еще, может быть, понимают, что они означают, надо их изучить", - сказал Холодов.

С 1 января на дорогах страны появится более 60 новых знаков - вступает в силу соответствующий ГОСТ, который, как ожидается, поможет снизить "визуальный шум" на магистралях.

Среди нововведений - вертикальный знак "Стоп-линия". Он будет там, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак. Кроме того, вводится знак 6.2.1

"Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности", который позволит поберечь машины и повысить комфорт в пути. В свою очередь, знак "Глухие пешеходы" (табличка 8.15.1) поможет водителям в моменте понять, что участник дорожного движения имеет ограничение по слуху. Долгое время существовал знак 8.15 "Слепые пешеходы", но слабослышащие и глухие пешеходы требуют такого же внимания от водителя.

Как следует из текста обновленного ГОСТа, при последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги под размеры одного парковочного места должно будет отводиться не 2,5 м на 6,5 м, как сейчас, а 2,25 м на 6,5 м, то есть разметка под такие парковки станет на 25 см уже (в длину размер не меняется). Размеры парковки автомобилей вдоль края проезжей части будут чуть меньше для оптимизации дорожного пространства.

Поправки в государственный стандарт "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" были ранее утверждены Росстандартом с датой введения с 1 января 2026 года, но с правом досрочного применения.