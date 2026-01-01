Хинштейн назвал бесчеловечным удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Жители Курской области скорбят по погибшим при атаке

КУРСК, 1 января. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал бесчеловечной атаку киевского режима на кафе в Херсонской области, где в новогоднюю ночь отдыхали люди, отметив, что это преступление ВСУ не останется безнаказанным.

"Нет никаких слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от того, что произошло сегодня ночью в Херсонской области. Украинская хунта в очередной раз на крови показала, что для них не существует ничего человеческого. Ударить в новогоднюю ночь по кафе, где отдыхали люди. Где были дети. Эта мерзкая жестокость просто не укладывается в голове", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, жители региона скорбят по погибшим в результате атаки БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области. "Светлая память всем, кого не стало. Самые глубокие слова соболезнования родным погибших. Всем раненым - как можно скорее поправиться. Без наказания это варварское преступление не останется", - добавил губернатор.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 1 января ВСУ тремя дронами ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах, где жители отмечали Новый год. По его словам, один из БПЛА нес зажигательную смесь. По предварительным данным, 24 человека погибли и 50 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.