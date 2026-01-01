Омбудсмен Георгиев: пострадавшей при атаке ВСУ на Херсонщине семье окажут помощь

При обстреле автомобиля погиб ребенок, трое взрослых пострадали

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Семья, пострадавшая при атаке дрона ВСУ в Алешкинском округе, получит помощь от властей. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

"Это целенаправленное, не имеющее оправдания убийство мирных людей. Это преступление не должно остаться безнаказанным. Сейчас все усилия направлены на спасение жизни пострадавших. Мы держим на постоянном контроле ситуацию с лечением, семье будет оказана вся необходимая помощь", - написал он в своем Telegram-канале про атаку дрона в Алешкинском округе.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пятилетний ребенок погиб, трое взрослых получили тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ в Херсонской области. Он уточнил, что пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Скадовскую больницу.