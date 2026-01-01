Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с террористической атакой ВСУ

Пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим передал Александр Рогожник

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо в связи с террористической атакой ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки по Херсонской области. Прошу передать пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие погибшие сгорели заживо.