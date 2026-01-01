Жители Запорожской области зажгли свечи в память о жертвах удара по Хорлам

Атака ВСУ была целенаправленной, с точным пониманием, что там нет военных объектов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Активисты волонтерских движений и жители Запорожской области зажгли свечи в память о погибших в результате атаки по селу Хорлы в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"Активисты движений #Мывместе, "Юг молодой", "Волонтеры Победы" и "Российский союз молодежи" вместе с жителями Запорожской области зажгли свечи в память о погибших - жертвах нацистского режима в Хорлах Херсонской области, где в результате циничной атаки погибли 24 человека, среди которых ребенок", - написал он.

По словам главы региона, атака ВСУ была целенаправленной, с точным пониманием, что там нет военных объектов. "Ответственность лежит на безумных киевских правителях и их европейских кураторах, которые финансируют безумных маньяков. Помним невинных жертв украинского нацизма", - добавил Балицкий.

1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. По данным региональных властей, погибли 24 человека. Возбуждено уголовное дело о теракте, 2 и 3 января объявлены в Херсонской области днями траура.