Власти Херсонской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в Хорлах

В связи с трагическими событиями 2 и 3 января 2026 года объявлены Днями траура в регионе

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поручил правительству региона принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ в селе Хорлы. Об этом сообщается в указе губернатора, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.

"В связи с трагическими событиями в Хорлах губернатором Херсонской области подписан указ об объявлении 2 и 3 января 2026 года Днями траура в регионе. <...> Правительству Херсонской области поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - говорится в указе.

В дни траура в регионе будут приспущены Государственные флаги Российской Федерации и Херсонской области, а также, следуя из текста указа, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. По данным региональных властей, погибли 24 человека. Возбуждено уголовное дело о теракте.