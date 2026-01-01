ТАСС: тела убитых в ОАЭ семьи Новаков доставили в Санкт-Петербург

По данным следствия, семью похитили с целью вымогательства криптовалюты и впоследствии убили, а тела закопали в пустыне

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, убитых в октябре в Объединенных Арабских Эмиратах, доставили в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Тела Романа Новака и его жены Анны доставили самолетом в Петербург", - сказал собеседник агентства.

О безвестном исчезновении семейной пары стало известно в ноябре, тогда управление СК по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении по данному факту уголовного дела в связи с обращением родственников пары. По информации ведомства, 2 октября пара, на тот момент постоянно проживавшая в Дубае, должна была встретиться с некими инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез потерпевших на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала.

Как уточняли ТАСС в правоохранительных органах, речь шла о Романе и Анне Новаках. По данным следствия, пару похитили с целью вымогательства криптовалюты и впоследствии убили, а тела закопали в пустыне - об их обнаружении стало известно лишь в начале декабря. Как полагают правоохранители, у убийц были сообщники, которые помогали организовывать похищение, для чего арендовали автомобили и помещения, где насильно держали потерпевших. После убийства фигуранты избавлялись от ножей и личных вещей своих жертв, оставляя их на территории разных эмиратов.

По подозрению в преступлении в разных регионах России были задержаны трое мужчин: Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. Все были доставлены в Санкт-Петербург и 7 ноября арестованы Октябрьским районным судом города. Вину признали только Шарыпов и Далекин, первый из них - частично. Заседания по избранию мер пресечения прошли в закрытом режиме.

Как сообщали ранее в пресс-службе СК, в расследовании преступления российским правоохранителям оказывают существенную помощь коллеги из ОАЭ.