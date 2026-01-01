В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий уволившимся пенсионерам

Работающие пенсионеры, чьи пенсии не увеличивались в 2016-2024 годах, после увольнения получат компенсацию в счет пропущенных индексаций, пояснил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Работающие пенсионеры, чья пенсия не увеличивалась в 2016-2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что индексация пенсий работающим пенсионерам, замороженная в 2016 году, возобновилась с 2025 года.

"Если работающий пенсионер получал пенсию, которая не индексировалась до 2025 года, то в случае, если он уволится, она будет еще доиндексирована", - рассказал депутат.

Он напомнил также, что неработающим пенсионерам положена доплата до уровня прожиточного минимума, если их пенсия меньше этого уровня. "Но если такой пенсионер работал, то доплаты у него не было. В случае увольнения ему такая доплата возобновляется - до прожиточного минимума", - сказал депутат.

Нилов рассказал также, что всем работающим пенсионерам 1 августа делают перерасчет пенсии в сторону увеличения за счет тех дополнительных пенсионных баллов, которые были ими заработаны. Как отметил депутат, всего за год работающему пенсионеру может быть начислено не более трех пенсионных баллов. "Что, на мой взгляд, несправедливо. Общие правила позволяют гражданину заработать в течение рабочего года до 10 страховых баллов", - напомнил он.