Глава Минсельхоза исполнила мечту ребенка из Кубани в рамках "Елки желаний"

Оксана Лут подарила 11-летней девочке поход на мастер-класс от шеф-повара

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут исполнила новогоднюю мечту 11-летней девочки из Краснодарского края в рамках акции "Елка желаний".

Читайте также Дед Мороз как проводник в мир волшебства: стоит ли поддерживать веру в него

Так, 11-летняя Карина из хутора Семигорский Краснодарского края мечтала о мастер-классе от шеф-повара. Мастер-класс прошел в семейном ресторане в Новороссийске. Под руководством повара Карина вместе с сестрой Миленой научилась готовить пиццу.

После мастер-класса Карине подарили сковороду для блинов, а также мягкую игрушку - символ наступающего года. Милена тоже не осталась без подарка - ей вручили книгу и игрушку.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.