Пострадавшие при ударе по Хорлам смогут оформить единоразовую выплату

Министерство труда и социальной защиты начало прием документов

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области начало прием документов от пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области для оформления единоразовой выплаты. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Херсонской области.

"Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области информирует об организации помощи и содействию в сборе документов для получения единоразовой выплаты гражданам", - сказано в сообщении.

В организации также сообщили телефон горячей линии, адрес, куда можно обратиться, а также приемные дни.

Про помощь крымчан

В свою очередь сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале сообщил, что крымчане "оказывают всяческую помощь" пострадавшим при ударе украинских войск в Хорлах жителям, находящимся на лечении в медучреждениях Крыма. "Министр [здравоохранения] Республики [Крым] Алексей Натаров вместе с председателем комитета по здравоохранению в Госсовете, региональным координатором проекта "Здоровое будущее" "Единой России", секретарем Белогорского местного отделения партии Анной Рубель посетили пострадавших в больницах. Спасибо большое за такую братскую помощь и постоянное участие в жизни соседнего региона", - написал он.

Кастюкевич также заверил, что Херсонская область "находится на связи" с крымским коллегами и будет помогать всем раненым после их выписки из больницы.