Соцфонд начал выплаты родственникам погибших при теракте в Хорлах

Назначили первые семь пенсий по потере кормильца

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Соцфонд назначил первые выплаты родственникам погибших в результате теракта в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда.

"Социальный фонд России оперативно назначил первые выплаты родственникам погибших в результате террористической атаки на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. На данный момент уже назначены семь пенсий по случаю потери кормильца", - говорится в сообщении.

В Соцфонде продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим. Уточняются списки раненых для формирования электронных больничных листов. Пособия на погребение будут выплачены в кратчайшие сроки родственникам и близким погибших, которые организовали их похороны.

Особое внимание уделяется случаям с индивидуальным подходом. Например, в семье, где погибла одинокая мать пятерых детей, фонд уже подготовил документы для назначения пенсий. Для получения выплат нужно определить законного представителя, специалисты фонда готовы быстро перечислить средства после завершения юридических процедур, подчеркнули в пресс-службе.

Работа по назначению всех положенных выплат пострадавшим и семьям погибших продолжается в оперативном режиме, пояснили в ведомстве.

Для координации помощи в ЧС в Соцфонде создана специальная рабочая группа. По всем вопросам можно обращаться на горячую линию отделения фонда по Херсонской области.