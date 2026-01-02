Жители села Хорлы организовали стихийный мемориал

Люди несут игрушки и свечи к месту теракта

Редакция сайта ТАСС

© Советник председателя облдумы Херсонской области Валентина Яковенко

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Жители села Хорлы Херсонской области приносят игрушки и свечи к месту трагедии, где в ночь на 1 января ВСУ атаковали дронами кафе и гостиницу. Об этом сообщила ТАСС советник председателя облдумы Валентина Яковенко.

"Сегодня местные жители приходят семьями почтить память погибших, приносят игрушки, свечи, цветы. Вчерашняя атака ВСУ - акт терроризма. Прямо сейчас мы должны объединиться и стоять плечом к плечу против этой черной нечисти. Нет никакого оправдания тем, кто называет себя людьми, но таковыми не является", - сказала она.