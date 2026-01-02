В Геническе зажгли лампады в память о жертвах теракта в Хорлах

Участники акции возложили живые цветы к подножию памятника Скорбящей матери

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Жители и молодежные активисты Херсонской области провели в Геническе траурную церемонию в память о жертвах теракта в селе Хорлы. Акцию посетили около 100 человек, передает корреспондент ТАСС.

Участники возложили живые цветы к подножию памятника Скорбящей матери и выложили надпись "помним, скорбим" из зажженных лампад.

"Эта трагедия отозвалась болью в сердцах каждого из нас. Все жители Херсонской области едины в своем стремлении сохранить память о погибших и сказать твердое "нет" насилию и террору. Мы обязаны помнить и беречь самое ценное - человеческую жизнь", - сказал министр молодежной политики Херсонской области Владислав Ярченко.

В акции приняли участие жители Геническа, молодые активисты, представители молодежных организаций и управления Росгвардии по Херсонской области.