В Кабардино-Балкарии почтили память жертв теракта в Хорлах

Траурный митинг прошел в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 2 января. /ТАСС/. Память жертв теракта в селе Хорлы Херсонской области почтили в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова (КБГУ). Студенты и преподаватели провели траурный митинг, сообщили в вузе.

Траурный митинг в память о жителях Херсонской области, погибших в результате теракта, прошел в КБГУ. Руководство вуза вместе с сотрудниками и студентами возложили цветы к стенду, расположенному на территории главного корпуса университета, почтили память жертв минутой молчания.

"Произошедшая трагедия в очередной раз показывает, что удары наносятся по мирному населению и гражданским объектам. Для меня это не абстрактные события - я неоднократно бывал в Херсоне, видел, в каких условиях живут люди, знаю, какой ценой им дается каждый день. Особенно тяжело осознавать, что жертвами становятся дети и семьи, которые просто хотели встретить праздник. От всего сердца выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сказал директор центра гражданско-патриотического воспитания КБГУ, ветеран СВО, депутат парламента КБР Герман Шевчук.