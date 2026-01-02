На Херсонщине создали штаб помощи пострадавшим при ударе в Хорлах

Губернатор региона установил размер единовременной выплаты пострадавшим

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Правительство Херсонской области создало оперативный штаб помощи пострадавшим при атаке в новогоднюю ночь по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации Херсонской области.

"Оперативный штаб, созданный правительством Херсонской области, координирует помощь пострадавшим в результате трагедии в селе Хорлы, организуя финансовые выплаты, медицинскую поддержку и решение других неотложных вопросов. Привлечены силы Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального центра медицины катастроф. Специалисты оказывают помощь пострадавшим и направляют в профильные медицинские учреждения", - сказано в сообщении.

В организации добавили, что губернатор региона своим указом установил размер единовременной выплаты пострадавшим. Так, родственники погибших могут получить 1 567 500 рублей - эта сумма распределяется в равных долях между всеми имеющими право членами семьи: супругом, детьми, родителями, иждивенцами. Раненые при украинской атаке могут получить 313,5 тыс. рублей за легкий вред здоровью и 627 тыс. рублей за тяжкий вред и вред средней тяжести. "По поручению губернатора [Херсонской области] готовится указ о выделении средств из резервного фонда для установления и осуществления данных выплат", - уточнили в администрации Херсонской области.