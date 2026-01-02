В Новгородской области раздают бензин жителям населенных пунктов без света

Массовые отключения электроэнергии произошли в регионе из-за обильных снегопадов

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 января. /ТАСС/. Бесплатную раздачу топлива организовали в Крестецком округе Новгородской области для жителей населенных пунктов, оставшихся без света. Об этом во "ВКонтакте" сообщил глава муниципалитета Сергей Яковлев.

Массовые отключения электроэнергии произошли в Новгородской области из-за обильных снегопадов. Прокуратура региона организовала проверку, так как почти 1,4 тыс. человек в 120 населенных пунктах остаются без света более суток. Отключения зафиксированы на территориях Валдайского, Крестецкого, Парфинского, Демянского, Маревского и Маловишерского округов.

"В нашем округе продолжается бесплатная раздача топлива для проживающих в населенных пунктах, где отсутствует электроэнергия. Завтра также будет возможность получить топливо. Мы сообщим время и место выдачи дополнительно", - сказано в сообщении.

Ранее в главном управлении МЧС Новгородской области сообщили, что в регионе организована доставка генераторов и воды. Приведены в готовность четыре пункта временного размещения вместимостью 477 человек. Кроме того, организована линия по вопросам первоочередного жизнеобеспечения.