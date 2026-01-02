В Новгородской области начали проверку из-за отсутствия света более суток

В трех округах ввели режим чрезвычайной ситуации

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 января. /ТАСС/. Прокуратура Новгородской области организовала проверку после отключения электроэнергии в населенных пунктах региона более чем на 24 часа. Без света из-за обильных снегопадов больше суток остаются почти 1,4 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку соблюдения требований законодательства об электроснабжении. Установлено, что в связи с ухудшением погодных условий на 2 января более 120 населенных пунктов области, в которых проживают 1 357 человек, остаются без электроэнергии свыше 24 часов <...>. По результатам выявленных нарушений надзорным ведомством незамедлительно внесены представления об устранении выявленных нарушений (на рассмотрении)", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что отключения электричества зафиксированы на территориях Валдайского, Крестецкого, Парфинского, Демянского, Маревского и Маловишерского округов. В трех из них - в Крестецком, Демянском и Валдайском - введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в главном управлении МЧС Новгородской области сообщили, что в регионе организована доставка генераторов, топлива и воды. Приведены в готовность четыре пункта временного размещения вместимостью 477 человек, но обращений от граждан по этому поводу пока не поступало. Кроме того, организована линия по вопросам первоочередного жизнеобеспечения.