В шести районах Кубани восстановили водоснабжение

В соседней Адыгее из-за непогоды ввели режим ЧС

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Коммунальщики восстановили водоснабжение в поселках и городах шести районов Краснодарского края после разгула стихии. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В Краснодарском крае в поселениях шести районов восстановили водоснабжение. Электричество на объекты водоснабжения вернули в г. Новокубанске, с. Ковалевское и с. Ляпинское (Новокубанский район), Песчаное и Марьиновское сельские поселения (Тбилисский район), Воздвиженское и Тимергоевское сельские поселения (Курганинский район), во все поселения Апшеронского района", - говорится в сообщении.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. При этом в некоторые районы электроснабжение уже вернули. В соседней Адыгее, как сообщил глава региона Марат Кумпилов, из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов.