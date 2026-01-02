В Москве и Подмосковье снегопад продлится всю ночь

Прирост снега может составить до 3 см

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Снегопад, обрушившийся на Москву и Московскую область, продлится всю предстоящую ночь. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Предстоящей ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, количество осадков прогнозируется на уровне 1-2 мм, а прирост снега может составить до 3 см", - сказал собеседник агентства. По его словам, наиболее активными осадки могут быть в период с полуночи до 06:00 мск, затем интенсивность снизится.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха предстоящей ночью составит 9-7 градусов ниже нуля в столице и от минус 12 до минус 7 градусов - в Подмосковье. Днем в субботу, 3 января, при небольшом снеге будет значительно теплее - в Москве и области до минус 1 градуса. Ветер будет дуть южный со скоростью 6-11 м/с.

Ранее в столичной мэрии сообщили, что к утру субботы в городе может выпасть до 4 см снега. "К вечеру 2 января прирост свежевыпавшего снега составит до 4 см, еще 4 см снега выпадет к утру 3 января", - сказали в комплексе городского хозяйства столицы. Там отметили, что коммунальщики непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.