В ОП выступили за новые антиалкогольные меры

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что нужно перенимать позитивный опыт кампаний против алкоголя СССР

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российское государство должно применять все позитивное из практики антиалкогольных кампаний, в том числе советских, поскольку в СССР это снизило смертность и повысило рождаемость. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Мы не должны повторить негативный опыт, а позитивный - должны повторять. Потому что в конечном счете ограничение продажи алкоголя привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста. Это были выдающиеся демографические результаты", - отметил член комиссии ОП РФ, комментируя советскую антиалкогольную кампанию.

Он согласился, что у "сухого закона" в СССР были и негативные побочные эффекты. "Проблема, связанная с определенной смертностью от употребления суррогатов, действительно была. Еще была проблема, связанная с бездумной вырубкой виноградников, - сказал Рыбальченко. - Но в целом [кампания] была необходима, потому что на тот момент алкоголь стал таким распространенным явлением, без которого не обходился ни один вечер даже в рабочих коллективах".

В мае 1985 года в СССР стартовала кампания по борьбе с алкоголизмом, в ходе которой было значительно сокращено производство алкогольной продукции, цены на нее повышены, закрыта часть винно-водочных магазинов, а в сохранившихся торговых точках спиртное продавалось только с 14:00 до 19:00 (до этого было с 11:00 до 19:00). Также были увеличены штрафы и дисциплинарные взыскания за распитие алкогольных напитков в общественных местах и на работе, велась активная пропаганда трезвости и здорового образа жизни.