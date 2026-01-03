На Кубани железнодорожную инфраструктуру восстановили после снегопадов

Приняты все необходимые меры для сокращения отставания поездов от графика

© Роман Соколов/ ТАСС

КРАСНОДАР, 3 января. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура в Краснодарском крае полностью восстановлена после аномальных снегопадов для организации движения поездов в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

"В Краснодарском крае восстановлена работа объектов транспортной инфраструктуры, поврежденных 31 декабря вследствие аномальных снегопадов. В условиях объявленного в регионе режима ЧС работники ОАО "РЖД" полностью восстановили электроснабжение контактной сети и автоматических систем по регулированию движения поездов", - говорится в сообщении.

В общей сложности, по данным Северо-Кавказской железной дороги, на территории Краснодарского края к ликвидации последствий непогоды привлекались более 1 тыс. железнодорожников. Приняты все необходимые меры для сокращения отставания поездов от графика.

1 января в оперштабе Кубани сообщили, что несколько станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае обесточены из-за непогоды. Порядка 50 поездов, следующих по территории региона, задерживаются на период времени от 47 минут до 27 часов.