В Сайсарском округе Якутска устранили утечку газа

Земляные работы по поиску поврежденного газопровода на перекрестке Чайковского - Каландаришвили начались днем 2 января

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 3 января. /ТАСС/. Специалисты завершили восстановительные работы на сетях в Сайсарском округе Якутска, где произошла утечка газа. Об этом сообщили в АО "Сахатранснефтегаз".

Земляные работы по поиску поврежденного газопровода на перекрестке Чайковского - Каландаришвили начались днем 2 января, были отключены жилые дома и здания. В ходе этих работ произошло нарушение целостности водолинии. Было ограничено холодное водоснабжение, его восстановили 3 января.

"По завершении восстановительных работ по устранению утечки газа на перекрестке улиц Чайковского - Каландаришвили Якутска, служба технического обслуживания газового оборудования и служба эксплуатации и ремонта УГРС АО "Сахатранснефтегаз" приступает к работам по повторному пуску газа потребителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Подача газа будет возобновлена в два многоквартирных жилых домах с автономным отоплением, пять жилых домов частного сектора и три нежилых помещения. Задействовано четыре бригады службы технического обслуживания, три из них будут обеспечивать пуск газа в жилом секторе.

"Наша ключевая задача - обеспечить безопасное и оперативное возобновление газоснабжения потребителей", - сказал заместитель начальника службы технического обслуживания газового оборудования УГРС АО "Сахатранснефтегаз" Антип Лугинов.