В Рубежном из-за перебоев с электричеством начались проблемы с теплом и водой

Жителей призвали экономить заряд автономных источников питания

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 3 января. /ТАСС/. Оперативный штаб создан в Рубежном на западе ЛНР из-за перебоев с электричеством, которые повлекли проблемы с тепло- и водоснабжением. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Инцидент привел к серьезным перебоям в обеспечении города электроэнергией, теплом и водой. К сожалению, в настоящее время значительная часть населения временно лишена: стационарного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения в обычном режиме. <...> Под руководством городской администрации и при личном контроле врип главы города Евгения Шаталина создан оперативный штаб", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

В пресс-службе отметили, что водоснабжение временно организуют по графику, по свету - начались аварийно-восстановительные работы, о точных сроках завершения которых сообщат дополнительно. Жителей призвали экономить заряд автономных источников питания.

Ранее руководитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР, первый вице-премьер республики Юрий Говтвин сообщал, что в ночь на 2 января ВСУ атаковали энергообъекты ЛНР в результате чего без света остались более 85,4 тыс. абонентов. Были обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты. Сообщалось о сложной ситуации в одном из прифронтовых городов, где восстановление займет от трех до пяти суток.