АТОР: организованных туристов из России в Каракасе нет
07:48
обновлено 08:00
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Организованных групп туристов из России в столице Венесуэлы нет. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В Каракасе точно нет организованных туристов", - сказала она в беседе с ТАСС.
Ломидзе добавила, что более детальную информацию ассоциация направит позднее.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что серия взрывов проищошла в столице Венесуэлы Каракасе. По информации агентства, взрывы произошли в ночь на 3 января. В свою очередь, агентство Reuters утверждает, что в результате обесточена южная часть города, недалеко от которой расположена крупная военная база.