АТОР: организованных туристов из России в Каракасе нет

Associated Press ранее сообщило, что в столице Венесуэлы произошла серия взрывов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Организованных групп туристов из России в столице Венесуэлы нет. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"В Каракасе точно нет организованных туристов", - сказала она в беседе с ТАСС.

Ломидзе добавила, что более детальную информацию ассоциация направит позднее.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что серия взрывов проищошла в столице Венесуэлы Каракасе. По информации агентства, взрывы произошли в ночь на 3 января. В свою очередь, агентство Reuters утверждает, что в результате обесточена южная часть города, недалеко от которой расположена крупная военная база.