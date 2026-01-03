В ДНР зона покрытия мобильной связью превысила 90%

Этого удалось достичь за счет расширения сети базовых станций, сообщил вице-премьер республики Владимир Ежиков

ДОНЕЦК, 3 января. /ТАСС/. Зона покрытия территории ДНР мобильной связью превысила 90%. Этого удалось достичь за счет расширения сети базовых станций, сообщил ТАСС вице-премьер республики Владимир Ежиков.

"У нас, если говорить в абсолютных значениях, у "Феникса" по территории ДНР чуть больше 3,8 тыс. базовых станций, 3 350 - построила "Миранда-медиа", - сказал Ежиков. - На самом деле, очень хорошие показатели. Если говорить о том, как развивается инфраструктура, то это можно назвать таким взрывным развитием инфраструктуры именно телекоммуникаций. Больше 90% зона покрытия у нас по республике".

Он добавил, что "К-телеком" - еще один работающий в республике оператор - запустил более 1,8 тыс. базовых станций. Улучшение связи показывают как технические замеры уровня сигнала и зоны покрытия, которые проводит радиочастотный центр, так и социологические исследования. По словам вице-премьера, на качество связи влияют средства радиоэлектронной борьбы, работа которых помогает защитить регион от атак ВСУ.

"Связь у нас, действительно, инфраструктура развивается достаточно активно. Хочется верить, что наши граждане чувствуют на себе результаты этой работы. У нас все-таки, скажем так, появилась возможность выбора по операторам, с которыми работать. Как мы делаем оценки, качество, конечно, услуг связи растет", - заключил собеседник агентства.

В сентябре Ежиков сообщал ТАСС, что республиканский оператор связи (бренд "Феникс") обеспечил покрытие голосовой связью 84% площади ДНР, включая ряд освобожденных населенных пунктов.