В ЛНР запитали свыше 40% абонентов, которые были обесточены из-за атак ВСУ

Все обесточенные социальные объекты перешли на резервные источники

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 3 января. /ТАСС/. Энергетики запитали свыше 40% абонентов в ЛНР, которые были обесточены в ночь на 2 января из-за атак ВСУ на энергетику республики, сообщил руководитель штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР, первый вице-премьер региона Юрий Говтвин.

"За световой день 2 января силами Юго-Западной электросетевой компании было запитано более 40% абонентов, - сказал Говтвин. - Сегодня планируем основную часть наладки завершить и поочередно будем запитывать абонентов".

Он добавил, что все обесточенные социальные объекты перешли на резервные источники. Осложняет работы сильный ветер. Помощь в ликвидации последствий ударов оказывает ГУ МЧС России по ЛНР.

Ранее Говтвин сообщал, что в ночь на 2 января ВСУ атаковали энергообъекты ЛНР, в результате чего без света остались более 85,4 тыс. абонентов. Были обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты.