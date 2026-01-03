Двоих пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы выписали из больниц Крыма

В медорганизациях находятся 12 человек, в том числе 5 детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате атаки ВСУ на Хорлы в Херсонской области выписаны из больниц Крыма и отправлены на амбулаторное лечение. В медорганизациях полуострова находятся 12 человек, в том числе 5 детей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

Уточняется, что по состоянию на 3 января, в медицинских организациях Крыма находятся 12 пострадавших при ударе ВСУ в селе Хорлы. Два пациента остаются в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко", пятеро детей продолжают лечение в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", пять взрослых находятся в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6". Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, двух пострадавших выписали.

Ночью 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести был доставлен 31 человек, в том числе 5 детей. По последним данным, погибли 28 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.