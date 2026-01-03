Россиянин рассказал о не работавших системах оповещения при ударах США по Каракасу

Иван Павлов отметил, что удары наносились с вертолетов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Удары по Венесуэле наносились, в том числе с вертолетов, системы оповещения не работали. Об этом рассказал ТАСС работающий в Каракасе россиянин Иван Павлов.

"Ночью начали наносить ракетные удары, в том числе и с вертолетов. Был также нанесен ракетный удар по могиле Уго Чавеса в Каракасе", - рассказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, системы оповещения во время атаки не сработали. "Сирены не выли, местами вроде работало ПВО, но это не точно. По телевидению - пока тишина", - отметил россиянин.