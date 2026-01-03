Один из аэропортов Каракаса объявил о недоступности заправки самолетов бензином

О закрытии или доступности для взлета или посадки данный аэропорт пока не объявлял

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Один из международных аэропортов Каракаса - имени Оскара Мачадо Зулоага - объявил об отсутствии возможности заправлять самолеты высокооктановым авиационным бензином. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах, сославшись на соответствующие данные от аэропорта.

"Сервис заправки самолетов высокооктановым бензином не доступен в период до 3 февраля", - сказал собеседник агентства. Между тем, он отметил, что о своем закрытии или доступности для взлета или посадки данный аэропорт пока не объявлял. "Официально такой информации не поступало", - заметил источник.