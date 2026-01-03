Посольство РФ: сведений о раненых или погибших в Венесуэле россиянах нет

Диппредставительство находится в постоянном контакте с властями республики

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Сведений о погибших или раненых в Венесуэле гражданах России нет, посольство РФ в Каракасе находится в постоянном контакте с властями республики. Об этом говорится в сообщении диппредставительства во "ВКонтакте".

"Дипломатическое представительство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны. Сведений о раненых или погибших российских гражданах нет", - сообщили в посольстве.

В представительстве посоветовали "соблюдать меры личной безопасности, по возможности держаться вдали от мест массового скопления людей и сохранять спокойствие", а также призвали ознакомиться с подробными рекомендациями по действиям в чрезвычайных ситуациях, которые содержатся на официальном сайте Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России.