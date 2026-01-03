АТОР: возврат средств за отмененный рейс из Москвы в Каракас сейчас невозможен

Туристам предлагают перебронировать билеты на другие направления

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Возвращение туристам денежных средств за отмененный рейс из Москвы в Каракас сейчас невозможно, поскольку банки не работают из-за праздничных дней. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в комментарии телеканалу "Россия-1".

Ранее венесуэльская авиакомпания Conviasa отменила перелет из Москвы в Каракас, запланированный на 5 января.

"Сейчас праздники. Возврат каких бы то ни было средств просто физически невозможен, потому что не работают банки, вообще коммерческие организации не работают", - сказала Ломидзе.

Она подчеркнула, что туристам предложено перебронировать билеты на другие направления в пределах возможной суммы или с возможностью доплаты по договоренности с туроператорами.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил нанесение масштабных ударов по Венесуэле. По его словам, венесуэльский лидер Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.