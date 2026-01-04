В ДНР улучшат связь в малонаселенных районах и мобильный интернет

В регионе планируют запустить в 2026 году свыше 1 тыс. базовых станций, отметил вице-премьер республики Владимир Ежиков

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Улучшение качества связи в малонаселенных районах ДНР и повышение пропускной способности интернета выступают приоритетами на ближайшие годы, сообщил ТАСС вице-премьер республики Владимир Ежиков.

"Мы, конечно, считаем, что те планы, которые мы озвучивали, и которые брали на себя [в качестве] обязательства операторы, они выполняются, и дальнейшее развитие также продолжается. И, собственно говоря, у нас сейчас задача выводить их в не такие густонаселенные участки, чтобы до каждого села дошла нормальная мобильная связь. И на ближайшие несколько лет, наверно, мы будем вот эти приоритеты ставить", - сказал Ежиков.

Он добавил, что республиканский оператор связи планирует запустить в 2026 году свыше 1 тыс. базовых станций. По словам вице-премьера, рост инфраструктуры позволяет разгрузить базовые станции с высокой нагрузкой и повысить качество голосовой связи.

"Самое главное, на что сейчас делают упор операторы связи, это пропускная способность для мобильного интернета. Понятно, что современный мир диктует то, что нужно увеличивать пропускную способность", - заключил собеседник агентства.

Ежиков 3 января сообщил ТАСС, что покрытие мобильной связью превысило 90% территории ДНР. В регионе сеть базовых станций развивают три сотовых оператора. Они запустили около 9 тыс. станций.