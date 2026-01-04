Детский омбудсмен считает, что меры профилактики домашнего насилия надо усилить

В любых семейных конфликтах дети должны быть максимально защищены, отметила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева

ИРКУТСК, 4 января. /ТАСС/. Меры профилактики для предотвращения домашнего насилия должны быть проанализированы и усилены. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева после убийства восьмилетнего мальчика и шестилетней девочки в Усть-Илимске.

"Внешнее благополучие, работа, "нормальная" жизнь - не гарантия безопасности детей. Важно усиливать информирование населения о работе телефонов доверия и кризисных центров для семей. <...> Для выработки решений требуется тотальный анализ системы профилактики. Это преступление подтверждает: скрытое семейное неблагополучие - одна из самых опасных угроз, с которой мы должны научиться работать", - сказала Афанасьева.

Она отметила, что в любых семейных конфликтах дети должны быть максимально защищены. По словам омбудсмена, это прямая ответственность обоих родителей и всех взрослых, находящихся рядом, домашнее насилие не может считаться "частным делом". Любые проявления агрессии требуют своевременной реакции со стороны уполномоченных органов и общества, заключила Афанасьева.