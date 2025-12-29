Статья
Семья на учете не состояла. Что известно об убийстве дошкольников в Иркутске
Редакция сайта ТАСС
09:54
Двух детей - трех и пяти лет - нашли убитыми в квартире дома в Иркутске. По подозрению в преступлении задержали их мать, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Иркутской области.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана в городе Иркутске обнаружили тела двух детей трех и пяти лет с признаками насильственной смерти.
- По подозрению в совершении преступления задержали их мать.
- Семья внешне была благополучной и на учете не состояла, заявила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
- В семье есть еще младший ребенок, он не пострадал, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Расследование
- Мать детей доставили в следственный отдел и допросили, с ней проводятся следственные действия.
- На место происшествия в составе следственной группы выезжали следователи и следователи-криминалисты регионального СК России, назначены необходимые судебные экспертизы.
- Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).
- Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе расследования которого дадут оценку действиям органов системы профилактики.