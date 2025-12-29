Статья

Семья на учете не состояла. Что известно об убийстве дошкольников в Иркутске

По подозрению в преступлении задержали мать детей

Двух детей - трех и пяти лет - нашли убитыми в квартире дома в Иркутске. По подозрению в преступлении задержали их мать, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Обстоятельства ЧП

Вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана в городе Иркутске обнаружили тела двух детей трех и пяти лет с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержали их мать.

Семья внешне была благополучной и на учете не состояла, заявила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

В семье есть еще младший ребенок, он не пострадал, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Расследование