Обвиняемую в убийстве двоих детей в Иркутске отправили в СИЗО

Женщину арестовали на два месяца

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Иркутске отправил под арест на два месяца мать, обвиняемую в убийстве двоих маленьких детей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Иркутской области.

"В Иркутске с учетом мнения прокуратуры обвиняемой в убийстве малолетних женщине избрана мера пресечения. <…> С учетом позиции прокуратуры суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в прокуратуре.

В следственном управлении СК России по Иркутской области сообщили, что женщина заключена под стражу до 28 февраля 2026 года.