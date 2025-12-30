Обвиняемую в убийстве двоих детей в Иркутске отправили в СИЗО
Редакция сайта ТАСС
05:16
обновлено 05:44
ИРКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Иркутске отправил под арест на два месяца мать, обвиняемую в убийстве двоих маленьких детей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Иркутской области.
"В Иркутске с учетом мнения прокуратуры обвиняемой в убийстве малолетних женщине избрана мера пресечения. <…> С учетом позиции прокуратуры суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в прокуратуре.
В следственном управлении СК России по Иркутской области сообщили, что женщина заключена под стражу до 28 февраля 2026 года.