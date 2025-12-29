В Иркутске нашли убитыми двух дошкольников

В преступлении подозревают их мать

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. В квартире дома нашли убитыми двоих детей - трех и пяти лет. По подозрению в совершенном преступлении задержана мать детей, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Иркутской области.

"В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту убийства двух детей. Вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана в городе Иркутске обнаружены тела двоих детей 3 и 5 лет с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). По подозрению в совершении преступления задержана мать погибших детей", - сообщили в СК.

Женщина доставлена в следственный отдел и допрошена. "С ее участием проводятся все необходимые следственные действия. На место происшествия в составе следственной группы выезжали следователи и следователи-криминалисты регионального СК России, назначены необходимые судебные экспертизы.

Кроме того, следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе расследования которого будет дана оценка действиям органов системы профилактики", - пояснили в ведомстве.