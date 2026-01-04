Замглавы МО РФ Осьмаков исполнил новогодние желания четырех детей

Василий Осьмаков принял участие в Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков принял участие в Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил желание четырех детей. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Замглавы военного ведомства снял с новогодней елки открытку пятилетнего Микаэля из Московской области, который мечтал познакомиться с известной футбольной командой. В период новогодних праздников для Микаэля и его мамы была организована обзорная экскурсия на "РЖД-Арену" - домашнюю арену футбольного клуба "Локомотив", где они посетили клубный музей, микст-зону, кабину диктора, домашнюю раздевалку, VIP-трибуну и футбольное поле. После экскурсии Микаэлю вручили памятные подарки с символикой футбольного клуба", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, замминистра обороны РФ снял с елки открытки 16-летней Евгении, 13-летнего Максима и 9-летней Елизаветы из Волгоградской области. Евгения и Максим мечтали о спортивной форме смешанных единоборств России, а Елизавета мечтала о самокате. По поручению Осьмакова представители Минобороны РФ вместе с Дедом Морозом навестили ребят и их семью в городе Волгограде и вручили им заветные подарки.