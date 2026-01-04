Лут исполнила мечту мальчика из Москвы в рамках "Елки желаний"
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут исполнила новогоднюю мечту 8-летнего Максима из Москвы в рамках акции "Елка желаний".
Мальчик мечтал побывать в роли тракториста. Желание исполнили на учебно-тренировочном полигоне Тимирязевской академии - площадке, где проходят обучение будущие механизаторы. Максим прокатился на тракторах "Террион" АТМ 4200 и "Кировец" К-7, а также вживую увидел "Ростсельмаш" 2375.
Кроме того, весной мальчика пригласили продолжить знакомство с техникой уже в поле - на настоящих сельхозработах. В завершение Максиму подарили трактор с дистанционным управлением и большим съемным прицепом.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.