Лут исполнила мечту мальчика из Москвы в рамках "Елки желаний"

Всероссийская акция проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
Редакция сайта ТАСС
07:05

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут исполнила новогоднюю мечту 8-летнего Максима из Москвы в рамках акции "Елка желаний".

Мальчик мечтал побывать в роли тракториста. Желание исполнили на учебно-тренировочном полигоне Тимирязевской академии - площадке, где проходят обучение будущие механизаторы. Максим прокатился на тракторах "Террион" АТМ 4200 и "Кировец" К-7, а также вживую увидел "Ростсельмаш" 2375.

Кроме того, весной мальчика пригласили продолжить знакомство с техникой уже в поле - на настоящих сельхозработах. В завершение Максиму подарили трактор с дистанционным управлением и большим съемным прицепом.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции. 

