Алиханов исполнил мечту мальчика о встрече с пилотажной группой

Министр промышленности и торговли РФ принял участие в акции "Елка желаний"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту шестилетнего Клима из Зеленограда о встрече с пилотажной группой.

Клим смог лично познакомиться со старшим летчиком группы "Русские витязи" и командиром звена "Стрижи". Пилоты объяснили и показали мальчику, как управлять самолетом. Клим смог почувствовать себя настоящим пилотом, посидев на его месте в воздушном судне. В завершение мальчик получил подарки - модельки самолетов и плакаты.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.