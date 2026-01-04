Оверчук исполнил новогоднее желание ребенка, мечтающего стать астрономом

Вице-премьер РФ принял участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук исполнил мечту 10-летнего Федора из Москвы, который хочет стать ученым-астрономом и в своем новогоднем желании загадал увидеть работу профессионалов в этой области.

Экскурсию в Институте космических исследований Российской академии наук для него провел ученый секретарь учреждения Андрей Садовский. Федор вместе с мамой Юлией и другом Димой в сопровождении лектора осмотрел макеты советских и российских космических проектов: от первых спутников до современных межпланетных станций и астрофизических обсерваторий.

Мальчик испытал себя в роли астронома, который изучает строение небесных тел и высчитывает траекторию полета солнечных фотонов. Особое впечатление во время обхода экспозиции на него произвел луноход, также Федор увидел рентгеновские телескопы и научные приборы для космических миссий. "Хочу стать астрономом, который будет работать на космических аппаратах, - поделился он. - У меня дома есть обыкновенный телескоп, но зеркальце только в окуляре. Он не такой мощный, чтобы видеть очень далеко".

В конце экскурсии под "елкой желаний" будущего ученого ждал подарок от российского вице-премьера - настоящий астрономический бинокль вместе со штативом. Мальчик сразу его распаковал, не откладывая до дома.

Об акции "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.