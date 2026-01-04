Новак исполнил мечту школьницы из Петербурга о художественном мольберте

Заместитель председателя правительства России принял участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Александр Новак исполнил новогоднюю мечту 11-летней Ксении из Санкт-Петербурга в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Школьница, увлекающаяся рисованием, мечтала получить художественный набор с мольбертом, сообщили в кабинете министров.

"Чтобы ты стала художником, мы тебе подготовили подарок, который ты загадала на елочку", - сказал Новак и вручил девочке этюдник, набор красок и холст, а также другие принадлежности для рисования.

Кроме этого подарка она также смогла побывать в известной художественной галерее. Ксения вместе с мамой Ангелиной и старшей сестрой Екатериной посетила музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств на Пречистенке в Москве, где расположена Галерея искусств Зураба Церетели. Для школьницы провели экскурсию, где она смогла увидеть масштабные произведения знаменитого скульптора и живописца.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.