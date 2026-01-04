Файзуллин исполнил новогоднее желание девочки из Москвы

Министр передал девочке коробку с подарком и пожелал, чтобы все ее мечты исполнялись

Редакция сайта ТАСС

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин исполнил желания девочки в рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Ему выпало воплотить мечту восьмилетней Виктории из Москвы, которая хотела увидеть закулисье театра.

Виктории и ее маме Инне Михайловне рассказали об истории театра "Современник", его основателях, в том числе об Олеге Табакове - его голосом говорит кот Матроскин в мультфильме "Простоквашино". Девочка и мама увидели атрибутику театра - часы, машину из спектакля "Три товарища", побывали на экскурсии в его закулисье, в том числе в гримерной артистов. Виктория также побывала на новогоднем представлении для детей и посмотрела спектакль.

Министр передал девочке коробку с подарком и пожелал, чтобы все ее мечты исполнялись. Маме пожелали тепла, доброты в доме и крепкого здоровья. Она также получила подарок от министерства строительства и ЖКХ. Виктории также передали подарок от художественного руководителя театра "Современник" Владимира Машкова - игрушечную лошадь.

"Для меня это так неожиданно. Я очень рада попасть на елку желаний", - сказала Виктория. Ее мама пожелала, чтобы у каждого ребенка сбывались мечты.

Девочка рассказала, что ходит на спектакли в театр - иногда с мамой, а иногда со школой. Ей особенно запомнился "Геликон-опера".

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.