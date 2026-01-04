Чекунков исполнил желание девочки, которая мечтала о музыкальной клавиатуре
07:12
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту десятилетней Эмилии из Серпухова. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Девочка получила от министра музыкальную клавиатуру в подарок.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.