ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбществоНовый год и Рождество

Чекунков исполнил желание девочки, которая мечтала о музыкальной клавиатуре

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Редакция сайта ТАСС
07:12

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту десятилетней Эмилии из Серпухова. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Читайте также

История участия Путина в "Елке желаний". От первых открыток до исполнения детских мечтаний

Девочка получила от министра музыкальную клавиатуру в подарок.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции. 

РоссияНовый год и РождествоЧекунков, Алексей Олегович