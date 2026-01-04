Мурашко исполнил новогоднее желание 15-летней Маргариты из Москвы

Министр здравоохранения РФ организовал для девочки индивидуальную экскурсию по Сеченовскому университету

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исполнил мечту Маргариты из города Москвы в рамках акции "Елка желаний".

Маргарита увлечена химией и биологией, ее желание - комплект книг по биологии. Министр исполнил мечту девочки, а также организовал индивидуальную экскурсию по Сеченовскому университету.

В Сеченовском университете ей показали лаборатории регенеративной ветеринарии и цифрового микроскопического анализа, отдел современных биоматериалов, центр инновационных коллагеновых разработок и другие.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.